Israele, infondata affermazione che avremmo attaccato folla

''L'affermazione secondo cui noi abbiamo attaccato intenzionalmente il convoglio e secondo cui abbiamo colpito intenzionalmente le persone è del tutto infondata'': lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari in un incontro con la stampa. Si riferiva alla morte di oltre 100 palestinesi che erano in attesa di aiuti umanitari a Gaza. ''Noi eravamo là per proteggere quella operazione umanitaria, un'operazione che noi stessi avevamo intrapreso''.