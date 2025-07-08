Giovedì 9 Ottobre 2025

Iran, 'nessun colloquio in programma con gli Usa'

Per Trump gli iraniani hanno chiesto un incontro

"Da parte nostra non è stata fatta alcuna richiesta per un incontro con la parte americana". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, dopo che Donald Trump ha affermato che gli iraniani "hanno richiesto un incontro" e l'inviato Steve Witkoff ha detto che l'incontro si potrebbe tenere "la prossima settimana". Lo riporta Mehr.

Dopo l'inizio dei colloqui sul dossier nucleare iraniano in aprile, Teheran ha sospeso il negoziato con Washington in seguito all'attacco di Israele in territorio iraniano e ai raid degli Stati Uniti contro i siti nucleari dell'Iran.

