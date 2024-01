Iran, daremo una risposta decisa a qualsiasi attacco

"Risponderemo con decisione a qualsiasi attacco all'Iran", ha dichiarato ieri sera l'ambasciatore alle Nazioni Unite Saeed Iravani, sottolineando: "È la politica fondamentale dell'Iran rispondere con forza ai nemici nel caso in cui prendano di mira il Paese, i suoi interessi e i suoi cittadini al di fuori dei confini nazionali". Lo riporta l'Irna. La dichiarazione di Iravani è arrivata dopo che il presidente Joe Biden ha dichiarato che gli Usa hanno deciso come rispondere all'attacco alla base in Giordania, che ha causato la morte di tre soldati, da parte del Kataib Hezbollah iracheno sostenuto dall'Iran.