Io Capitano candidato agli Oscar

Matteo Garrone's Io Capitano è entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l'Oscar. L'annuncio è stato pubblicato sul sito dell'Academy. Il prossimo appuntamento per l'epopea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo è il 23 gennaio, quando verranno annunciate le nomination in vista della notte degli Oscar del 10 marzo a Los Angeles.