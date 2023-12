Inter vince 3-0 a Napoli e torna prima in classifica

Tra lotte e primati. La squadra di Simone Inzaghi sa soffrire e colpire al momento giusto al Maradona, dove ha vinto con un netto 3-0 contro il Napoli e si è ripresa la vetta della classifica, a +2 sulla Juventus. Risultato anche troppo pesante per la squadra di Mazzarri, che ha colpito una traversa con Elmas ed ha impegnato più volte Sommer, in particolare nel finale dei primi 45 minuti. Lo score è stato aperto al 43' del primo tempo da Calhanoglu, con un rasoterra potente e preciso. Nella ripresa l'Inter ha retto bene all'arrembaggio del Napoli, trovando il raddoppio al 16' con il primo gol in campionato di Barella. Il sigillo finale è di Thuram al 39'.