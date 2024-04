Iniziato a Pechino l'incontro Wang-Blinken

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e la controparte americana Antony Blinken si sono incontrati a Pechino, dando il via ai colloqui su una serie di questioni complesse. Lo riferiscono i media statali del Dragone. In agenda, tra gli altri punti, l'aggravarsi delle tensioni sul sostegno della Cina all'invasione russa dell'Ucraina e i dossier su Medio Oriente e Taiwan. Blinken, secondo le previsioni, trascorrerà diverse ore con Wang con più incontri a porte chiuse in programma e un pranzo di lavoro, mentre le due parti cercheranno di mantenere i progressi fatti nelle relazioni bilaterali, nonostante un'agenda ampia e spinosa.