Incontro tra Letta e Lagarde, Aggiornamenti sul mercato unico

Oggi Enrico Letta ha avuto un incontro con Christine Lagarde, presidente della Bce. Questa informazione proviene da fonti vicine a Letta. L'incontro si è svolto a Parigi come parte delle consultazioni dell'ex premier italiano con le istituzioni europee, in vista della preparazione del Rapporto sul futuro del Mercato Unico che dovrà essere presentato al Consiglio Europeo di primavera. Tale Rapporto è stato richiesto sia dal Consiglio Europeo che dalla Commissione Europea. Durante l'incontro, sono stati discussi tutti gli aspetti relativi al mercato unico, in particolare le prospettive di rafforzamento dell'integrazione della Capital Markets Union e della Banking Union.