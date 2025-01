Incidente aereo a Washington: ritrovate le scatole nere dopo collisione con elicottero militare

Le due scatole nere legate all'incidente tra un aereo passeggeri e un elicottero militare nei cieli di Washington sono state ritrovare. Lo riferiscono media Usa.

Solo 24 ore prima della collisione vicino all'aeroporto nazionale Reagan, un altro jet che stava tentando di atterrare lì ha dovuto effettuare un secondo avvicinamento dopo che un elicottero è apparso vicino alla sua rotta di volo, secondo una registrazione audio del controllo del traffico aereo: l'aereo - il volo Republic Airways 4514 - alla fine è atterrato in sicurezza, come mostrano le mappe di tracciamento del volo. Lo rivela il Washington Post.