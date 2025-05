Incidente a Jenin: delegazione diplomatica sotto colpi di avvertimento dell'Idf

Un portavoce dell'Idf ha commentato l'incidente a Jenin che ha coinvolto una delegazione diplomatica affermando che "da una prima indagine risulta che la delegazione si è allontanata dal percorso previsto ed è giunta in un'area in cui non era autorizzata a trovarsi. Una forza dell'Idf operativa sul posto ha effettuato colpi di avvertimento. Non ci sono stati né danni né feriti". "Saranno immediatamente contattati i rappresentanti dei Paesi coinvolti, e nei prossimi giorni condurrà colloqui personali con i diplomatici per aggiornarli sui risultati preliminari dell'indagine", aggiunge l'Idf.