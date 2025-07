Incidente a distributore benzina, forte esplosione a Roma

Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l'incidente avvenuto poco dopo le 8, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. Tante le telefonate ai numeri d'emergenza di cittadini che avevano sentito il boato. Al momento non risultano feriti.