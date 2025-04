Incendio in concessionaria Tesla a Roma: indaga l'antiterrorismo

La Procura di Roma attende una prima informativa della Digos in relazione all'incendio avvenuto ieri in una concessionaria della Tesla che ha provocato il danneggiamento di 17 autovetture. In base a quanto si apprende l'incartamento, in questa prima fase, sarà affidato al pool di pm dell' antiterrorismo che è coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella di una azione di matrice anarchica.