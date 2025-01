Il vocale di Cecilia Sala ai colleghi: “Ciao, sono tornata”

Roma, 8 gennaio 2025 – "Ciao, sono tornata". È il breve messaggio vocale inviato da Cecilia Sala, poco dopo il suo rientro in Italia, ai colleghi di Chora Media, la Podcast company italiana per cui lavora, trasmesso da RaiNews24. Una delle prime immagini di Cecilia Sala - dopo l'atterraggio - è invece quella che ritrae l'abbraccio sulla pista di Ciampino con il compagno Daniele Raineri.

L'abbraccio con il compagno sulla pista di Ciampino

Arrrivo blindato e off limits per i giornalisti a Ciampino per la reporter, rimpatriata dall'Iran con un volo dell'Aeronautica Militare. Ad attenderla, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La giornalista, scesa dall'aereo, è corsa ad abbracciare il suo compagno, Daniele Ranieri. "All'aeroporto di Ciampino, Mario Calabresi ha aspettato Cecilia Sala insieme a Elisabetta Vernoni, sua madre, che gli ha raccontato delle telefonate con Giorgia Meloni e con sua figlia". La madre ha raccontato: "Mi ha chiamato Cecilia e mi ha detto: "Mamma, sto tornando a casa". Io le ho detto: "Lo so Ceci, ti vengo incontro, ci troveremo all'aeroporto". E lei mi ha detto: "Sto bene e ti voglio bene. Ci vediamo presto"". La prima foto pubblicata è stata quella fatta dal suo compagno, sulla testata online per cui lavora.