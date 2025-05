Vincenzo De Luca: La Campania non sarà mai merce di scambio

"Non devono neanche immaginare che la Regione Campania possa diventare merce di scambio. Non si può tornare nella palude nella quale ci trovavamo dieci anni fa: se lo tolgano di mente. Mi devono sparare, non succederà mai". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione del nuovo reparto di terapia semintensiva all'ospedale di Boscotrecase.

"Quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, come sanità eravamo commissariati, con la griglia Lea, che misura la qualità delle prestazioni rese, che indicava come la Campania fosse ultima in Italia. Ultima per screening, vaccinazioni, parti. Quando andavamo a Roma ci ridevano in faccia: ai tavoli, i rappresentanti dei Ministeri della Salute e dell'Economia ci guardavano come se stessero aspettando una banda di miserabili. Alla Napoli 3 Sud non avevamo bilanci approvati da tre anni. E mancavano tutti i conti consuntivi delle Asl degli ultimi tre anni", ha aggiunto De Luca.