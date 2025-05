Kaja Kallas: "Inondare Gaza di aiuti per evitare strumentalizzazioni di Hamas"

"Israele dice che gli aiuti umanitari vengono strumentalizzati da Hamas, perché vengono dati a chi è loro vicino, ma allora la risposta è quella d'inondare Gaza di aiuti, in modo che non ci sia un deficit e non possano essere utilizzati come dicono loro". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas alla conferenza sulla democrazia a Copenaghen. Sulla richiesta dell'Olanda di rivedere l'accordo di associazione Kallas ha dichiarato: "So come finirà, perché conosco le posizioni dei 27. E anche se lo sospendiamo non fermeremo le uccisioni, abbiamo bisogno che gli Usa siano con noi".