Il Grattacielo di Torino di Intesa Sanpaolo: 10 Anni di Ecosostenibilità e Cultura

Il grattacielo di Torino di Intesa Sanpaolo, che ospita il centro direzionale della banca, compie dieci anni. Inaugurato il 10 aprile 2015 è stato progettato dallo studio Renzo Piano Building Workshop ed è considerata una delle costruzioni più ecosostenibili al mondo. L'investimento per l'opera, che ha richiesto cinque anni di lavoro, è stato di mezzo miliardo. La torre è alta 166 metri, poco meno della Mole Antonelliana simbolo della città. Ha 38 piani, un ristorante e bar panoramico al 35esimo piano con vista su Torino e sulle Alpi, una serra bioclimatica.

Sede degli uffici torinesi della banca, dove lavorano duemila persone, ospita aule destinate alla formazione e gli ambienti dell'Innovation Center. E' diventato nel tempo un luogo aperto alla città, che non solo ospita ma addirittura produce eventi culturali, spettacoli inediti che poi hanno avuto una loro vita, circolando nei teatri italiani di altre città. In dieci anni 135mila persone hanno partecipato agli eventi di cultura organizzati da Intesa Sanpaolo al grattacielo nell'auditorium del grattacielo, "pensato da Renzo Piano come un luogo in cui generare una permeabilità rispetto alla vita culturale della città". Tra gli incontri più recenti giovedì 20 marzo 'Chiamami adulto' ispirato al libro dallo stesso titolo dello psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, un reading-spettacolo sul tema dei rapporti tra gli adulti e gli adolescenti.

E' un grattacielo green, alimentato con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e da 1.600 mq di pannelli fotovoltaici e illuminato per l'80% da lampade a led.