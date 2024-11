Hit Parade, Olly torna in vetta, Zucchero è quinto

Tutta Vita, il secondo album di inediti del cantautore Olly, torna, dopo il debutto, in vetta alla classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti in Italia. L'album contiene 4 brani attualmente in Top20 della classifica singoli Fimi/Gfk: Scarabocchi, Devastante, Quei ricordi là e Per due come noi, con Angelina Mango & Jvli, singolo attualmente al top tra i singoli per la settima settimana consecutiva, stabile da 8 settimane consecutive anche nella top 10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane, dopo aver raggiunto il #1 della classifica Earone. Olly scalza dal primo posto Kid Yugi, secondo questa settimana con Tutti i nomi del Diavolo, versione 'espansa' e arricchita dell'album bestseller I nomi del Diavolo. Terza piazza per Simba La Rue, in risalita con Esci dal Tunnel (da ben 45 settimane in classifica), deluxe edition del suo primo album di successo, Tunnel. In quarta posizione si conferma Lazza, con Locura, mentre debutta in quinta Discover II, in cui Zucchero rivisita brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, reinterpretandoli con il suo inconfondibile stile. Discover II entra direttamente al primo posto della classifica dei cd, vinili e musicassette più venduti della settimana. Guadagna una posizione ed è sesta Anna con Vera Baddie, seguita dal producer e dj Night Skinny con Containers, suo settimo album in studio che celebra la rap culture. Si conferma ottavo Geolier con Dio lo sa, davanti ai Cure, che scivolano al nono posto con Songs of a Lost World. Chiude la top ten Tananai con Calmocobra. Tra cd, vinili e musicassette, in top five questa settimana si segnala al quinto posto Van De Best, il triplo album con 49 successi del cantautore Davide Van De Sfroos.