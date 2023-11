Gli ospedali non devono essere attaccati, Parolin

Il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, parlando dell'ospedale Al Shifa di Gaza a 'Sky TG24 Live In Genova', ha affermato che il principio fondamentale del diritto umanitario internazionale è che ci sono alcuni luoghi che, anche in caso di guerra, devono essere protetti: in primo luogo gli ospedali e non devono essere posti ostacoli al lavoro degli operatori sanitari. Ha poi sottolineato che la disumanità della guerra consiste nel fatto che non tiene conto di niente e di nessuno, avendo come unico obiettivo quello di distruggere il nemico, ignorando i diritti delle persone, tra cui quello di essere curati. Parolin ha concluso affermando che tali luoghi devono essere salvaguardati da parte di tutti, senza che nessuno li utilizzi per i propri scopi o li colpisca. Ha poi definito un "punto chiave" la liberazione degli ostaggi, ripetendo l'appello che il Papa ha fatto più volte: liberare gli ostaggi è un punto chiave per risolvere la situazione.