Giorgia Meloni: Riforma Irpef e focus sul ceto medio per un sistema fiscale equo

L'obiettivo del governo è "tagliare le tasse in modo equo e sostenibile", e dopo la riforma delle aliquote Irpef "il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più e concentrarci oggi sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano. Vogliamo lavorare per rendere il sistema più equo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo agli Stati generali dei commercialisti 2025.

"Il fisco è anche il biglietto da visita della credibilità di uno Stato, non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga". Ha aggiunto la premier, sottolineando che poi lo Stato deve usare le risorse "Con buonsenso e senza gettare i soldi dalla finestra, che è quello che abbiamo tentato di fare in questi anni".