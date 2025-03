Giappone, Corea del Sud e Cina: accordo per rafforzare la cooperazione

I ministri degli Esteri di Giappone, Corea del Sud e Cina hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione, ha affermato il ministro degli Esteri giapponese Takeshi Iwaya, nonostante le pressioni commerciali degli Stati Uniti.

"Abbiamo avuto uno scambio di opinioni franco sulla cooperazione trilaterale e sugli affari regionali e internazionali da una prospettiva ampia, e abbiamo confermato che promuoveremo una cooperazione orientata al futuro", ha detto Iwaya ai giornalisti dopo un incontro trilaterale a Tokyo.

Il ministro degli Esteri giapponese Takeshi Iwaya ha insistito con i suoi omologhi cinese e sudcoreano sul fatto che non è accettabile "da nessuna parte" cambiare lo status quo con la forza, riferendosi all'invasione russa dell'Ucraina. "Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, ho sottolineato la necessità che la comunità internazionale si unisca per ribadire che qualsiasi tentativo di cambiare unilateralmente lo status quo con la forza non sarà tollerato in nessuna parte del mondo", ha detto Takeshi Iwaya ai giornalisti dopo i colloqui a Tokyo con i suoi omologhi cinese Wang Yi e sudcoreano Cho Tae-yul.

I ministri hanno infine concordato sul fatto che la pace nella penisola coreana è una "responsabilità" condivisa, ha affermato il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Tae-yul. "Abbiamo ribadito che il mantenimento della pace e della stabilità nella penisola coreana è un interesse comune e una responsabilità condivisa dei tre Paesi", ha detto Cho ai giornalisti a Tokyo dopo i colloqui trilaterali.