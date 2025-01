Genoa supera Parma 1-0 grazie al gol di Frendrup in Serie A

Genoa - Parma 1-0 (0-0)

GENOA (4-3-3): Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj (45' pt Kassa), Thorsby (33' st Masini), Miretti (33' st Ekhator), Zanoli (38' st Sabelli), Pinamonti. (39 Sommariva, 95 Gollini, 8 Bohinen, 10 Messias, 11 Pereiro, 27 Marcandalli, 30 Ankeye, 33 Matturro, 45 Balotelli, 72 Melegoni). All.: Vieira.

PARMA (4-3-3): Suzuki, Del Prato, Balogh (14' st Hainaut), Valenti, Valeri, Keita (38' st Haj Mohamed), Hernani (27' st Camara), Sohm, Almqvist (14' st Cancellieri), Bonny, Mihaila(27' st Man). (33 Marcone, 40 Corvi, 18 Lovik, 46 Leoni, 63 Trabucchi, 65 Plicco). All.: Pecchia

Arbitro: Colombo di Como

Reti: nel st 20' Frendrup

Angoli: 9 a 6 per il Parma

Recupero: 1' e 5'

Ammoniti: Badelj, Valenti, Kassa per gioco falloso, Hernani, Pecchia (all. Parma), Delprato per proteste.

Spettatori: 31.689 di cui paganti 3.596 e abbonati 28.093.