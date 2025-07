Schlein, Meloni prenda una posizione forte sui dazi

"Ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte, che fin qui non c'è stata, da parte del governo e di Giorgia Meloni. Perché non è che per le loro amicizie politiche possono danneggiare l'interesse nazionale e l'interesse europeo. Adesso c'è da rafforzare ogni tentativo negoziale che possa evitare questi dazi al 30%". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della Conferenza nazionale del Pd sulle Politiche, a Roma, dopo l'annuncio della lettera con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato al 30% i dazi nel confronti dell'Ue.