Geir Pedersen dell'Onu: Israele destabilizza la Siria, urgono inchieste indipendenti

"Gli israeliani devono fermare quello che stanno facendo, questo è giocare con il fuoco, contribuisce alla destabilizzazione della situazione". Lo ha affermato Geir Pedersen, l'inviato speciale dell'Onu in Siria, commentando la situazione nel Paese arabo, nel contesto dei recenti raid dello Stato ebraico. "Abbiamo bisogno di un processo davvero inclusivo ma abbiamo anche bisogno della fine delle sanzioni", ha aggiunto Pedersen, in un'intervento durante il forum diplomatico di Antalya in Turchia, sottolineando come sia anche necessario avere inchieste indipendenti sui recenti scontri tra forze di Damasco e la minoranza alawita.