Gaza: 29 bambini e anziani morti di fame, avverte il ministro della Salute palestinese

Il ministro della Salute palestinese Majed Abu Ramadan ha dichiarato che negli ultimi giorni a Gaza 29 bambini e anziani sono morti di fame e che molte altre migliaia di persone sono a rischio. "Negli ultimi due giorni abbiamo perso 29 bambini", ha detto ai giornalisti il ;;ministro della Salute palestinese, descrivendoli come "morti per fame". Reuters, che riporta la notizia sul sito, riferisce che in seguito ha chiarito che il totale includeva sia gli anziani che i bambini.