Gara per moduli prefabbricati: ampliamento carceri per ridurre sovraffollamento

È prevista il 10 aprile la gara per le aziende che presenteranno le proposte per la realizzazione dei moduli prefabbricati, che serviranno ad ampliare le carceri e ridurre il sovraffollamento. Lo si apprende da fonti di governo. Il progetto dei moduli carcerari è anticipato oggi da Repubblica. Nelle previsioni, saranno realizzati gradualmente i primi 1.500 moduli con l'installazione già di 400 in via sperimentale. In questo senso sono stati effettuati sopralluoghi negli istituti ad Opera e Voghera. Si tratta di una soluzione edilizia già adottata in altri Paesi europei che permetterebbe di affrontare con maggiore rapidità la questione dell'ampliamento delle strutture carcerarie.