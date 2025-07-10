Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
10 lug 2025
Gaffe di Trump,si complimenta con presidente Liberia per inglese

'Complimenti, dove ha studiato?', ma è la lingua madre

Il presidente Donald Trump, nell'incontro di ieri con cinque presidenti africani alla Casa Bianca, si è complimentato con il presidente liberiano Joseph Boakai per la sua padronanza dell'inglese. "Complimenti, un ottimo inglese davvero, dove ha studiato?", ha chiesto il presidente Usa.

Boakai ha riso educatamente, in imbarazzo, evitando di dire che l'inglese è la lingua ufficiale della Liberia visto che la più antica repubblica africana fu fondata nel 1822 da schiavi americani liberati con l'obiettivo di reinsediare i neri liberi in Africa.

