Funerale di Ilaria Sula a Terni: commozione e dolore per l'ultimo saluto

È arrivato nella sua casa di viale dello Stadio, a Terni, il feretro di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso Mark Anthony Samson. Ad attenderlo diverse decine di persone commosse, tra parenti, amici e conoscenti della ragazza, che alle 14.00 parteciperanno al corteo funebre che lo accompagnerà presso il cimitero di Terni.

I cancelli della palazzina in cui vive la famiglia sono tappezzati di cartelli, messaggi e fiori in ricordo della giovane. All'arrivo la mamma di Ilaria, scesa da un'auto che seguiva il feretro, sorretta da alcuni parenti, si è fermata davanti al carro funebre pronunciando il nome della figlia, ed ha avuto un malore. È stata quindi portata in casa, dove è stato poi trasportato anche il feretro, sovrastato da un cuscino di rose bianche.