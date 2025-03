Francia si oppone al sequestro dei beni russi: contrari agli accordi internazionali

Il sequestro dei beni russi "sarebbe contrario agli accordi internazionali": così il ministro francese dell'Economia Eric Lombard esprime la contrarietà francese all'ipotesi, rilanciata oggi dal Financial Times, che le principali potenze europee sarebbero favorevoli al sequestro di oltre 200 miliardi di euro di beni russi congelati per il post-conflitto in Ucraina e che Francia e Germania avrebbero superato la loro contrarietà al sequestro totale dei beni russi detenuti nell'Ue.

Il primo ministro britannico Keir Starmer rimane "focalizzato" sulla pace in Ucraina, dopo la sospensione degli aiuti militari statunitensi a Kiev: lo ha affermato la vice primo ministro Angela Rayner. Non ci faremo distrarre dagli annunci della Casa Bianca" ha detto Rayner ai microfoni della Bbc sottolineando che la situazione è "molto seria" e che il Regno Unito continuerà a dialogare "con il nostro più antico e forte alleato, gli Stati Uniti, con i partner europei e con l'Ucraina".