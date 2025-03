Forum delle associazioni antifasciste svela il logo per l'80° anniversario della Liberazione

Il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza ha presentato il logo ufficiale per l'80° anniversario della Liberazione. Un disegno stilizzato con il claim 'Liberazione 80' e i colori verde, bianco e rosso della bandiera italiana affinché la "Liberazione risuoni come una grande festa popolare e nazionale in ricordo di tutte e tutti coloro che in tanti casi hanno sacrificato la propria vita, la propria giovinezza per un Paese finalmente libero e liberato: partigiane, partigiani, staffette, donne, lavoratori, deportati, internati, militari, forze dell'ordine, sacerdoti, antifasciste, antifascisti, intere famiglie".

"La Costituzione del 1948 - ricorda il Forum - è stato il frutto di questa lotta, un dettato civile che riguardava e riguarda tutti: libertà, eguaglianza, solidarietà, lavoro, pace, dignità della persona, in una piena democrazia fondata sul pluralismo".