First Cisl,'tassi spingono utili banche,17 miliardi cedole

I tassi alti spingono gli utili delle banche italiane nei bilanci 2023 con un deciso aumento (+45%) del margine di interesse che permette agli azionisti di incassare 17 miliardi di euro tra dividendi e buyback. L'analisi del sindacato bancario First Cisl sui primi cinque gruppi italiani sottolinea la crescita dell'utile da 11,5 a 20,7 miliardi di euro, una solidità patrimoniale che si rafforza e tuttavia un calo dei prestiti del 4,2%. Per il segretario del sindacato, Riccardo Colombani, la "frenata del credito è preoccupante visto che in Europa è molto meno marcato. Le banche non possono continuare con l'ossessione dei dividendi".