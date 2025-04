Figlio di dirigente Cia ucciso a Donetsk mentre combatteva con l'esercito russo

Un 21enne americano, Michael Alexander Gloss, figlio di un'alta dirigente della Cia e di un veterano della guerra in Iraq, è stato ucciso a Donetsk lo scorso aprile mentre combatteva con l'esercito russo contro gli ucraini. Lo scrive il Washington Post, riferendo che la morte è stata resa nota da iStories, un sito web indipendente di giornalismo investigativo russo con sede all'estero. La madre è Juliane Gallina, vicedirettrice Cia per l'innovazione digitale, il padre è Larry Gloss, capo di un'azienda di tecnologie per la sicurezza fisica. Michael ha lottato per gran parte della sua vita con la malattia mentale, ha detto Gloss.