Brasile, Moraes ordina il blocco totale dei beni di Bolsonaro Jr

Il giudice Alexandre de Moraes della Corte suprema del Brasile (Stf) ha ordinato il blocco di tutti i beni mobili e immobili del deputato federale Eduardo Bolsonaro, così come dei suoi conti bancari e della sua chiave Pix, il sistema di pagamento elettronico istantaneo brasiliano.

La decisione, riservata e presa sabato scorso nell'ambito dell'inchiesta che indaga sull'operato del parlamentare negli Stati Uniti, è stata resa nota oggi dal sito Cnn Brasil.

Il terzo figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, per questo soprannominato 03 in Brasile e che risiede da marzo negli Usa, non può fare qualsiasi movimentazione finanziaria (ricevere o inviare denaro) e, a causa dell'ordine di blocco, lo stipendio della Camera dei Deputati di Bolsonaro Jr rimarrà congelato sul suo conto.

"La misura cautelare fa parte di una strategia investigativa conosciuta come 'soffocamento finanziario', ovvero quando il blocco di beni e valori ha l'obiettivo di interrompere la continuità di una pratica criminale", riporta Cnn Brasil.