Fedriga: Riforma Sanità richiede visione a lungo termine, non solo consenso immediato

"O governiamo con la consapevolezza di quello che consegniamo, o governiamo con la volontà semplicemente del consenso immediato. Questo sarebbe sbagliato, soprattutto in termini di sanità. Dobbiamo raccontare ai cittadini come stanno le cose e raccontare la verità". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione con il governo sulla Sanità e la riforma dei medici di base. Fedriga non si è sbilanciato sull'orizzonte temporale. "Non so dirlo, sicuramente - ha rimarcato - noi dobbiamo avere una consapevolezza: quello che si fa oggi lo vedremo nei prossimi anni, non nei prossimi mesi".

"Io ho fatto una riforma della rete oncologica regionale e ci siamo presi la responsabilità di farla sapendo che il risultato non le avremmo probabilmente nella mia legislatura ma sarà nelle prossime. O ci prendiamo questa responsabilità - ha aggiunto Fedriga - oppure l'Italia continuerà a guardare semplicemente alla prossima tornata elettorale e non invece alle risposte a dare ai cittadini".