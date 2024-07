Fastweb, semestre cresce con il segmento business, ebitda +5%

Fastweb cresce "in termini di clienti, fatturato ed Ebitda" puntando sul segmento business. Nel primo semestre ha registrato un aumento del fatturato del 7,1% a 1.341 milioni: "Il fatturato realizzato con i clienti privati è rimasto pressoché stabile a 578 milioni di euro (-0,3%), mentre quello del segmento dei clienti commerciali è cresciuto del 9,9% a 579 milioni. Anche il segmento Wholesale ha messo a segno un incremento di fatturato del 27,1% a 183 milioni di euro". In crescita l'Ebitda complessivo che nello stesso periodo raggiunge quota 417 milioni di euro (+5%), mentre l'Ebitda inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 392 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Ebitda rettificato (per partite straordinarie del 2023) cresce dell'1,5 per cento. Nei primi sei mesi dell'anno la società ha acquisito 301.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale pari a un incremento del 4% rispetto alla base clienti a fine 2023. La base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 5% a 3,3 milioni di clienti, rispetto ai primi sei mesi del 2023. I clienti residenziali che al 30 giugno hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga Fastweb sono 2.312.000; nel segmento mobile ci sono 3,7 milioni di Sim attive, in crescita del 11% rispetto allo stesso periodo del 2023. La rete 5G mobile di Fastweb copre il 74% del territorio nazionale, (+ 5%). Nel segmento wholesale il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali sale a 778.000 (+46%)