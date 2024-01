Fabbisogno a 108,7 miliardi nel 2023, MEF Il fabbisogno del settore statale per il 2023 è stimato in 108.700 milioni, in leggero miglioramento rispetto al 2022. Il fabbisogno di dicembre 2023 è di 500 milioni, in calo rispetto ai 3.335 milioni del 2022.