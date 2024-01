F2i raccoglie 1 miliardo per Netco

F2i Sgr ha "raggiunto con successo il target di raccolta di F2i-Rete Digitale, Fondo VI, finalizzato all'investimento in NetCo, la rete fissa nazionale di Tim". Lo annuncia in una nota il gestore ricordando che, con il coinvolgimento del Fondo IV (Fondo Ania F2i) e del Fondo V (Fondo per le Infrastrutture Sostenibili) investirà circa 1 miliardo di euro per l'acquisizione di una quota del 10% circa in Net Co, affiancandosi così al Mef e a Kkr. "Siamo molto soddisfatti di partecipare a un progetto di estrema importanza per il progresso infrastrutturale del Paese e la sua digitalizzazione" ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr, al quale gli accordi con Kkr garantiscono "diritti di governance e gestionali".