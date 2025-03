Esplosione al Tempio d'Oro di Amritsar: panico e danni, indagini in corso

Un'esplosione è avventa alle prime ore del mattino davanti al tempio d'Oro di Amritsar, in Punjab, considerato dai Sikh il luogo più sacro della loro religione e visitato ogni anno da migliaia di persone da tutto il mondo. Non c'è stato nessun ferito ma nel quartiere di Khandwala si è seminato il panico. L'esplosione ha danneggiato i muri e rotto i vetri delle finestre del tempio, hanno riferito le autorità all'agenzia indiana Pti. L'attentato è avvenuto all'indomani di un altro attacco: un uomo aveva fatto irruzione all'interno del tempio con una sbarra di ferro colpendo a caso e ferendo 5 persone, di cui una in modo grave. E' stato poi arrestato, insieme a un'altra persona che lo accompagnava.

Immagini della Cctv, la tv nazionale cinese, hanno mostrato due persone non identificate che si dirigevano al tempio in sella a una motocicletta, lanciare materiale esplosivo e poi fuggire. Il commissario di polizia di Amritsar Gurpreet Singh Bhullar ha detto che la polizia è stata informata dell'attacco intorno alle 2 di notte (le 21 circa di ieri in Italia) dal sacerdote del tempio. Le indagini sono ancora in corso.