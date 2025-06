Antonio Tajani: Puntare su una scelta civica per vincere in Campania e Milano

"Credo che in Campania si debba puntare su una scelta civica". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani parlando a margine di una conferenza stampa alla sede del partito delle prossime elezioni Regionali e amministrative. "Bisogna aggregare - ha osservato - e non sempre gli uomini di partito riescono a farlo. A me interessa vincere, non mettere una bandierina". Lo stesso, a suo avviso, ha detto, vale per Milano. "Credo che in Campania e a Milano - ha osservato - per vincere si possa puntare su un nome civico".