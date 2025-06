Riforma separazione carriere magistrati: Commissione Senato sconvocata da Balboni

Il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Alberto Balboni (FdI), ha preso atto, nella seduta di ieri sera, che non si sarebbe fatto comunque in tempo a chiudere l'esame della riforma per la separazione delle carriere dei magistrati entro il 18 giugno (data definita "immodificabile" in cui il provvedimento è atteso in Aula) e pertanto oggi ha deciso di sconvocare la Commissione. Anche ricorrendo alla tecnica del 'canguro', ha osservato, non si sarebbe fatto in tempo a terminare l'esame degli emendamenti. Così si è deciso di chiudere il lavoro in commissione senza dare il mandato al relatore a riferire in Aula.