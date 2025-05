Emirates: profitto record nel bilancio 2025 con ricavi e liquidità in crescita

Emirates è la compagnia aerea ed il gruppo del settore "più redditizi al mondo". Lo sottolinea pubblicando il bilancio chiuso al 31 marzo 2025 con, a livello di gruppo, "un profitto record ante imposte di 22,7 miliardi di Dirham (5,44 miliardi di euro), in aumento del 18% rispetto all'anno precedente; ricavi record di 145,4 miliardi di Dirham (34,9 miliardi di euro), in aumento del 6% rispetto ai risultati dell'anno precedente; un livello record di liquidità disponibile pari a 53,4 miliardi di Dirham (12,8 miliardi di euro), in aumento del 13% rispetto all'anno precedente; il più alto Ebitda di sempre, pari a 42,2 miliardi di Dirham (10,1 miliardi di euro), in aumento del 6%, a dimostrazione della sua forte redditività operativa"

"Non prendiamo scorciatoie e non corriamo rischi che mettano a repentaglio il nostro futuro per guadagni a breve termine. Costruendo i nostri modelli di business attorno a questi principi e ai punti di forza unici di Dubai, Emirates Group ha prosperato ed è rimasto resiliente attraverso le sfide geopolitiche e socioeconomiche nel corso degli anni", commenta lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline e Gruppo Emirates: "Per il 2024-25, il gruppo Emirates ha alzato l'asticella stabilendo nuovi record per profitto, ricavi e liquidità - aggiunge -. Durante l'anno, Emirates e dnata sono state in grado di muoversi rapidamente per soddisfare la forte domanda di servizi di trasporto aereo in tutti i mercati e conquistare nuovi clienti, grazie ai nostri investimenti incessanti nelle persone, nella creazione di partnership e nella fornitura di prodotti e servizi eccellenti".