Elon Musk lancia Grok 3: il nuovo chatbot di xAI sfida OpenAI e DeepSeek

Nella sfida quotidiana sul terreno dell'intelligenza artificiale che vede in campo i big come OpenAI ma anche la cinese DeepSeek, Elon Musk mette un'altra pedina: lancia Grok 3 l'ultimo chatbot della sua società xAI fondata a luglio 2023.

"Grok significa comprendere l'universo", ha detto il tycoon nel corso della presentazione descivendo Grok 3 come "spaventoso e intelligente", con 10 volte le risorse computazionali del suo predecessore rilasciato nell'agosto dello scorso anno. Il software, ha spiegato, è stato addestrato su dati sintetici e utilizza meccanismi di autocorrezione che evitano gli errori, noti come allucinazioni. C'è anche la funzione DeepSearch che cerca informazioni sul web e analizza i contenuti di X per elaborare un riassunto in base alla domanda ricevuta. Grok 3 sarà disponibile prima agli abbonati di X (l'ex Twitter acquisito da Musk nel 2022) poi distribuito ad altri utenti.

Il lancio del software di intelligenza artificiale avviene mentre l'uomo più ricco del mondo sta sfruttando gli enormi poteri concessigli dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per ristrutturare e smantellare le agenzie federali. Ed entra in campo affollato di paesi che corrono per introdurre prodotti più sofisticati ed economici. Come la startup cinese DeepSeek che poche settimane fa ha dato una scossa al settore con il lancio del suo chatbot R1 a basso costo, una sfida diretta alle ambizioni degli Stati Uniti di guidare il mondo nello sviluppo della tecnologia.

Grok 3 si scontrerà anche con ChatGpt mettendo Musk contro Sam Altman, collaboratore diventato acerrimo rivale. La scorsa settimana il consiglio di amministrazione di OpenAI ha rifiutato un'offerta guidata da Musk di rilevare la società per quasi 100 miliardi di dollari. (ANSA-AFP).