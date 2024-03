Elon Musk apre Grok, la chatbot di intelligenza artificiale

Elon Musk pubblica il codice dietro al suo chatbot di intelligenza artificiale Grok, la rivale di ChatGPT. Rendendo il codice aperto a tutti, Musk alimenta ulteriormente il già intenso dibattito sull'intelligenza artificiale e intensifica il suo scontro con OpenAI. Musk infatti è un convinto sostenitore che una tecnologia così importante come l'intelligenza artificiale non possa essere controllata unicamente da giganti come Google e Microsoft, che è partner di OpenAI.