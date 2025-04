Doordash tenta l'acquisizione di Deliveroo: accesso alla data room per valutare l'offerta

L'americana Doordash ci riprova con Deliveroo, dopo un primo approccio fallito l'anno scorso il gruppo di food delivery ha avuto accesso alla data room del suo competitor inglese. Il cda di Deliveroo conferma in una nota di aver ricevuto il 5 aprile una proposta indicativa su una possibile offerta in contanti per l'intero capitale, a 180 pence per azione (in Borsa ha chiuso in rialzo del 4,7% a 146,6 pence).

Il cda ha dato parere positivo e ha deciso di avviare le discussioni fornendo a DoorDash l'accesso alla due diligence. "Non vi è alcuna certezza che venga presentata un'offerta definitiva. - precisa la nota - In questo momento, si consiglia agli azionisti di non intraprendere alcuna azione in relazione alla possibile offerta".