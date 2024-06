Donna trovata morta a Firenze, fermato nipote 17enne

E' stato sottoposto a fermo per omicidio volontario il nipote 17enne dell'infermiera peruviana di 65 anni trovata priva di vita intorno alle 5 di ieri nel suo appartamento in via Niccolò da Tolentino, nel quartiere di Careggi, a Firenze. Era stato lo stesso 17enne a dare l'allarme, allertando un vicino e sostenendo poi di aver trovato, al suo rientro nella casa dove viveva con la nonna, un uomo con il quale avrebbe avuto una colluttazione motivo per cui era stato accompagnato al pronto soccorso di Careggi per accertamenti. Successivamente è stato portato in questura per essere sentito, poi il fermo.