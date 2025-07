Dinosauri da record in Usa, Jurassic World debutta a 147 milioni

Nel weekend del 4 luglio, i dinosauri sono tornati a dominare il botteghino. 'Jurassic World - La rinascita', settimo capitolo della longeva saga preistorica targata Universal-Amblin, ha debuttato con oltre 147 milioni di dollari raccolti nei primi cinque giorni di programmazione in Nord America, di cui 91,5 milioni nel classico weekend da venerdì a domenica.

Diretto da Gareth Edwards (Rogue One), scritto da David Koepp — lo stesso dell'originale del 1993 — e con Scarlett Johansson in testa al cast, il film dimostra che il fascino dei rettili di Steven Spielberg non si è esaurito affatto: oltre 10 milioni di avventurosi fan hanno comprato il biglietto.

Al secondo posto si è piazzato Brad Pitt con 'F1', produzione Apple Original distribuita in sala da Warner Bros, con 26 milioni di dollari incassati nel fine settimana, per un totale nazionale di 110 milioni in dieci giorni. Medaglia di bronzo per il live action ambientato nel leggendario Nord di 'Dragon Trainer', che in quattro settimane ha accumulato 224 milioni, grazie agli 11 milioni incassati negli ultimi tre giorni.

Più distanti gli altri titoli. 'Elio' - maglia nera dei cartoni nati negli studi Pixar, acquisiti dalla Disney nel 2006 - incassa meno di 6 milioni di dollari, per circa 55 milioni raccolti in tre settimane. L'horror distopico '28 anni dopo', firmato dal regista premio Oscar Danny Boyle e dallo sceneggiatore Alex Garland, stacca meno biglietti della settimana passata, ma resta inesorabile nella top five dal 20 giugno: negli ultimi tre giorni ha incassato 4,6 milioni, per un totale di oltre 60 milioni sul mercato nazionale.

Gli esercenti e gli Studios festeggiano: il weekend festivo ha generato 160 milioni complessivi, con introiti più alti dell'1,5% rispetto al 2024. In generale, l'estate sta rendendo bene al box office. Dall'inizio ufficiale della stagione, il 2 maggio (quest'anno segnato dall'arrivo dei supereroi Marvel di Thunderbolts*), gli incassi dei cinema a stelle e strisce superano i 2 miliardi di dollari. È il 15% in più rispetto all'anno passato.