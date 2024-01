De Filippi e Fazio collaborano in un programma Mediaset su Costanzo

Maria De Filippi e Fabio Fazio saranno i conduttori dello speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua scomparsa. Eccezionalmente, i due conduttori saranno insieme per ripercorrere la lunga carriera del grande giornalista. Lo speciale andrà in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata. Durante il programma, Maria De Filippi e Fabio Fazio saranno accompagnati da importanti personaggi della televisione e della società italiana, che contribuiranno a rendere omaggio a Maurizio Costanzo. La nota Mediaset sottolinea che lo speciale offrirà ai telespettatori filmati e testimonianze inedite, come segno di gratitudine per il costante affetto e stima dimostrati nei confronti di Maurizio Costanzo.