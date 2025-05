David di Donatello 2025: Trionfa Vermiglio di Maura Delpero, Record di Premi alle Donne

Trionfa Vermiglio di Maura Delpero, record di premi alle donne con Gloria! di Margherita Vicario e L'arte della gioia. Elio Germano migliore attore per Berlinguer, Tecla Insolia migliore attrice per L'arte della gioia di Valeria Golino. A bocca asciutta Parthenope di Paolo Sorrentino, come anche il film di Cristina Comencini Il tempo che ci vuole. Ecco tutti i vincitori della serata di premiazione al teatro 5 di Cinecittà dei David di Donatello 2025.

MIGLIOR FILM: VERMIGLIO di Maura DELPERO

MIGLIORE REGIA: VERMIGLIO di Maura DELPERO

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA: GLORIA! di Margherita VICARIO

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE: VERMIGLIO di Maura DELPERO

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: L'ARTE DELLA GIOIA di Valeria GOLINO - Francesca MARCIANO - Valia SANTELLA - Luca INFASCELLI - Stefano SARDO

MIGLIORE PRODUTTORE: VERMIGLIO di Francesca ANDREOLI, Leonardo GUERRA SERÀGNOLI, Santiago FONDEVILA SANCET, Maura DELPERO per Cinedora, con Rai Cinema - in collaborazione con Charades (coproduzione con la Francia), Versus (coproduzione con il Belgio).

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA: Tecla INSOLIA per L'ARTE DELLA GIOIA

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA: Elio Germano per BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Valeria Bruni Tedeschi per L'ARTE DELLA GIOIA

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA: Francesco DI LEVA per FAMILIA

MIGLIOR CASTING: VERMIGLIO - Stefania RODÀ - Maurilio MANGANO

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA: VERMIGLIO - Mikhail KRICHMAN

MIGLIORE COMPOSITORE: GLORIA! - Margherita VICARIO - Davide PAVANELLO

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE: GLORIA! Musica di: Margherita VICARIO - Davide PAVANELLO - Edwyn Clark ROBERTS - Andrea BONOMO - Gianluigi FAZIO Testi di: Margherita VICARIO - Davide PAVANELLO - Edwyn Clark ROBERTS - Andrea BONOMO - Gianluigi FAZIO Interpretata da: Margherita VICARIO

MIGLIORE SCENOGRAFIA: LE DÉLUGE - GLI ULTIMI GIORNI DI MARIA ANTONIETTA - Scenografia: Tonino ZERA Arredamento: Carlotta DESMANN - Maria Grazia SCHIRRIPA

MIGLIORI COSTUMI: LE DÉLUGE - GLI ULTIMI GIORNI DI MARIA ANTONIETTA - Massimo CANTINI PARRINI

MIGLIOR TRUCCO - LE DÉLUGE - GLI ULTIMI GIORNI DI MARIA ANTONIETTA Trucco: Alessandra VITA Trucco prostetico o special make-up: Valentina VISINTIN

MIGLIOR ACCONCIATURA: LE DÉLUGE - GLI ULTIMI GIORNI DI MARIA ANTONIETTA Aldo SIGNORETTI - Domingo SANTORO

MIGLIOR MONTAGGIO: BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE - Jacopo QUADRI

MIGLIORE SUONO: VERMIGLIO - Presa diretta: Dana FARZANEHPOUR Montaggio del suono: Hervé GUYADER Creazione suoni: Hervé GUYADER Mix: Emmanuel DE BOISSIEU

MIGLIORI EFFETTI VISIVI VFX: NAPOLI - NEW YORK - Supervisore VFX: Victor PEREZ

MIGLIOR DOCUMENTARIO: LIRICA UCRAINA - Francesca MANNOCCHI

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: DOMENICA SERA - Matteo TORTONE

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: ANORA - Sean BAKER

DAVID GIOVANI: NAPOLI - NEW YORK - Gabriele SALVATORES

DAVID DELLO SPETTATORE: DIAMANTI - Ferzan ÖZPETEK

DAVID ALLA CARRIERA: Pupi AVATI

DAVID SPECIALE: Ornella MUTI - Timothée CHALAMET

PREMIO CINECITTA' DAVID 70: Giuseppe TORNATORE