Papa Leone XIV si trasferisce a Castel Gandolfo per riposo estivo

Nel pomeriggio di domenica 6 luglio, Papa Leone XIV si trasferirà per un periodo di riposo nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Farà ritorno in Vaticano il 20 luglio. Lo riferisce la Prefettura della Casa Pontificia.

Domenica 13 luglio, alle ore 10.00 nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo, il Papa celebrerà la messa. Alle ore 12.00 reciterà la preghiera dell'Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 luglio, alle ore 9.30 Papa Leone celebrerà la messa nella Cattedrale di Albano. Alle ore 12.00 reciterà l'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio il Papa farà ritorno in Vaticano.

Nel mese di luglio restano sospese tutte le udienze private, e le udienze generali di mercoledì 2, 9, 16, 23. Mercoledì 30 luglio riprenderanno le udienze generali.

Venerdì 15 agosto alle ore 10.00 il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di Castel Gandolfo. Alle ore 12.00 seguirà l'Angelus in Piazza della Libertà. Domenica 17 agosto alle ore 12.00 l'Angelus sarà in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio Papa Leone XIV farà rientro in Vaticano.