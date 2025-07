Danno erariale solo con dolo, il decreto proroga è legge

Via libera dell'Aula della Camera al decreto che proroga la limitazione della responsabilità erariale ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto. I sì sono stati 140, 68 gli astenuti, tra cui il Pd, e 33 i contrari. Il provvedimento ponte, già approvato dal Senato, è legge. In attesa della riforma della Corte dei Conti che contiene una misura in questo senso ed è in esame in commissione al Senato, prevede di estendere la limitazione della responsabilità per gli amministratori pubblici fino alla fine di quest'anno. La misura era nata nel 2020 con la pandemia e poi prorogata finora.