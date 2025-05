Daniele vince Amici 24: il giovane ballerino trionfa con emozione

Il ballerino Daniele vince la 24/a edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Porta a casa un premio da 150 mila euro. "Grazie a tutti. continuo a dire che è tutto inaspettato e nulla era scontato. Grazie a ogni singola persona qui dentro, tutti con un cuore enorme: voglio a ciascuno di loro veramente tanto bene. E grazie alla maestra Celentano se sono qui con la coppa. Voglio dedicare la vittoria alla mia famiglia, che mi sta guardando da casa e a mio fratello dico: ce l'abbiamo fatta", ha detto a caldo, molto emozionato, il giovane artista. "E soprattutto grazie a Maria, senza di lei tutto questo non sarebbe successo".

Con i suoi 18 anni è il più giovane dei cinque finalisti di questa edizione, Nato ad Aversa, vive a Roma, già dall'infanzia è chiara la sua passione per la danza. Durante il suo percorso nella scuola il suo prof di riferimento è stata Alessandra Celentano. Durante i mesi della scuola ha subito un infortunio che lo ha tenuto lontano per un mese, mettendo a rischio la possibilità di conquistare la finale.

Nel confronto finale, Daniele ha battuto il cantante TrigNO, che si è aggiudicato il premio della categoria Canto, oltre al Premio delle Radio. In finale erano arrivati anche la cantante Antonia (che ha portato a casa il Premio della Critica da 50 mila euro e il Premio Unicità Oreo da 30 mila euro) e i ballerini Francesco e Alessia. Per tutti i 5 finalisti anche il premio Keep Dreaming da 7 mila euro.