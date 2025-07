Dalai Lama festeggia i 90 anni definendosi 'semplice monaco'

Definitosi un "semplice monaco buddista" e di solito poco propenso a festeggiare i compleanni, il Dalai Lama, Tenzin Gyatso, ha invece celebrato oggi il suoi 90 anni pregando per la pace. Canti di monaci e monache in tonaca rossa hanno risuonato dai templi sulle colline himalayane di McLeod Ganj, nell'Hinchal Pradesh, in India, che il Dalai Lama ha eletto come dimora in esilio da quando fu costretto a fuggire da Lhasa e dal Tibet durante l'invasione militare e le successive repressioni cinesi nel 1959 insieme a migliaia di altri tibetani.

"Sono solo un semplice monaco buddista; di solito non partecipo a festeggiamenti per i compleanni", ha detto il leader buddista Premio Nobel per la Pace in un messaggio, ringraziando coloro che lo festeggiavano insieme a lui per aver colto l'opportunità di "coltivare pace mentale e compassione". Vestito con abiti tradizionali e un ampio mantello giallo, camminando con l'aiuto di due monaci e sfoggiando il suo caratteristico sorriso radioso a migliaia di fedeli, ha assistito a spettacoli teatrali di danza con cimbali e cornamuse prima dell'inizio delle preghiere.

A oscurare in parte festeggiamenti, tuttavia, c'è la preoccupazione dei tibetani in esilio che la Cina nomini un suo successore al Dalai Lama per rafforzare il controllo sul Tibet, anche dopo che lo stesso leader religioso ha annunciato di aver deciso di scegliere un suo successore, dopo aver dubitato a lungo.